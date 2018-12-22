Son Dakika Haberleri: Gazze Şehitlerini Uğurladı - Engelli Şehit Mahir Yasin'in Cenaze Töreni

Gazze Şehitlerini Uğurladı - Engelli Şehit Mahir Yasin'in Cenaze Töreni

6 saat önce

Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin gösterilerde şehit ettiği Muhammed Muin el-Cahcuh (16) için Gazze'nin batı kesimindeki Şati Şehitleri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye katılan Hamas lideri İsmail Heniyye, yaptığı konuşmada, "Barbar işgalcilerin göstericileri hedef alması karşısında harekete geçmeleri için ara bulucular ile konuştuk." dedi.

İsrail'in gösterilerde her aracı kullandığını ancak tüm bunlara rağmen eylemlerin devam ettiğini belirten Heniyye, İsrail'in Gazze ablukası kalkana kadar da devam edeceğini söyledi.

Cahcuh'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından şehirdeki kabristana defnedildi.

Öte yandan Şehit Abdulaziz Ebu Şeria'nın naaşı Gazze'nin doğusundaki Mecma İslami Camisi'nde kılınan namazın ardından çok sayıda kişinin katılımıyla uğurlandı.

Engelli şehit Mahir Yasin'in naaşı ise Nuseyrat Şehitleri Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:08 Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel
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