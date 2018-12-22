Son Dakika Haberleri: Gazze Şehitlerini Uğurluyor

Gazze Şehitlerini Uğurluyor

53 dakika önce

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale etmesi sonucu şehit olan Muhammed Muin el-Cahcuh (16) isimli Filistinli çocuk için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale etmesi sonucu şehit olan Muhammed Muin el-Cahcuh (16) isimli Filistinli çocuk için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:53 Kaynak: AA

Dönüş, İsrail, Gazze, Güncel
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