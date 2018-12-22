Gazze Şehitlerini Uğurluyor
53 dakika önce
İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale etmesi sonucu şehit olan Muhammed Muin el-Cahcuh (16) isimli Filistinli çocuk için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.
İsrail
askerlerinin Gazze
sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahale etmesi sonucu şehit olan Muhammed Muin el-Cahcuh (16) isimli Filistinli çocuk için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:53 Kaynak: AA
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