İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre Gazze Şeridi'nden "herhangi bir füze ya da havan saldırısı olabileceği endişesiyle güvenlik önlemlerinin sıkı tutulması" kararı alındı. Askerlere, keskin nişancı saldırısı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi sınırında görünür biçimde beklememeleri talimatı verildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZZE – Filistinli çiftçiler, direnişçilerin saldırı ihtimaline karşı İsrail'in güvenlik tedbirlerinin arttırdığını açıkladığı Gazze Şeridi güvenlik... - Son Dakika

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