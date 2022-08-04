GAZZE – Filistinli çiftçiler, direnişçilerin saldırı ihtimaline karşı İsrail'in güvenlik tedbirlerinin arttırdığını açıkladığı Gazze Şeridi güvenlik... - Son Dakika
Üye Girişi

GAZZE – Filistinli çiftçiler, direnişçilerin saldırı ihtimaline karşı İsrail'in güvenlik tedbirlerinin arttırdığını açıkladığı Gazze Şeridi güvenlik...

04.08.2022 11:57

Gazze Şeridi güvenlik duvarının yanında çalışan çiftçiler Sınır hattı GAZZE (AA) – Filistinli çiftçiler, direnişçilerin saldırı ihtimaline karşı İsrail'in güvenlik tedbirlerinin arttırdığını açıkladığı Gazze Şeridi güvenlik duvarının yanında çalışıyor.

Gazze Şeridi güvenlik duvarının yanında çalışan çiftçiler

Sınır hattı GAZZE (AA) – Filistinli çiftçiler, direnişçilerin saldırı ihtimaline karşı İsrail'in güvenlik tedbirlerinin arttırdığını açıkladığı Gazze Şeridi güvenlik duvarının yanında çalışıyor.

İsrail, önceki gün Batı Şeria'nın Cenin kentinde, İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi gözaltına almasının ardından olası bir intikam saldırısı endişesiyle abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde uyguladığı ek güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye 100 asker gönderdiğini duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre Gazze Şeridi'nden "herhangi bir füze ya da havan saldırısı olabileceği endişesiyle güvenlik önlemlerinin sıkı tutulması" kararı alındı. Askerlere, keskin nişancı saldırısı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi sınırında görünür biçimde beklememeleri talimatı verildi.

YORUMLAR
500
İsrail Genelkurmay Başkanı, abluka altındaki Gazze sınırına gitti İsrail Genelkurmay Başkanı, abluka altındaki Gazze sınırına gitti İsrail Gazze çevresinde aldığı önlemlere üçüncü günde de devam ediyor İsrail Gazze çevresinde aldığı önlemlere üçüncü günde de devam ediyor
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZZE – Filistinli çiftçiler, direnişçilerin saldırı ihtimaline karşı İsrail'in güvenlik tedbirlerinin arttırdığını açıkladığı Gazze Şeridi güvenlik... - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:48:22. #1.12#
SON DAKİKA: GAZZE – Filistinli çiftçiler, direnişçilerin saldırı ihtimaline karşı İsrail'in güvenlik tedbirlerinin arttırdığını açıkladığı Gazze Şeridi güvenlik... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement