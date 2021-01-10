Gazze Şeridi'nde 37 gün sonra camiler açıldı - Son Dakika

Filistin'in Gazze Şeridi'nde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan camiler 37 gün sonra yeniden ibadete açıldı.

Filistin'in Gazze Şeridi'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan camiler 37 gün sonra yeniden ibadete açıldı. Gazze Şeridi'ndeki Yüksek Epidemiyoloji Komitesi, korona salgınını önlemek için camileri 3 Aralık'ta ibadete kapatmıştı. Komitenin yeni aldığı kararlara göre Gazze Şeridi'nde camiler cuma ve cumartesi günleri dışında ibadete açık kalacak.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı temsilcisi ABD Al-Hadi El-Ağa yaptığı açıklamada, "Camiler önleyici tedbirler altında sabah namazından itibaren açıldı. Camilere gelen Filistinliler, yalnızca kendi seccadelerini getirerek ve maskelerini takarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde namazlarını kılabilecek" dedi.

Resmi kaynaklar, camilerde Müslümanların tedbirleri uygulayıp uygulamadığını takip etmek için özel komiteler oluşturulduğunu duyurdu.

-İHA-