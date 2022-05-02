Filistin'de Ramazan Bayramı namazı - Son Dakika
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Filistin'de Ramazan Bayramı namazı

02.05.2022 09:52

İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde Müslümanlar, bayram namazı için Es-Saraya alanına akın etti.

İsrail ablukası altındaki Gazze kentinde Müslümanlar, bayram namazı için Es-Saraya alanına akın etti.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Mahmud ez-Zehhar, Es-Seraya Meydanı'ndaki hutbesinde, Gazze halkının bayrama tüm dünyanın gözleri önünde haksız bir kuşatmanın altında girdiğini belirtti.

İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine de değinen Zehhar, Kudüs'ün "kurtuluş yolunu aydınlatmak için yanan bir mücadele meşalesi olarak kalacağını" vurguladı.

Hamaslı yetkili ayrıca İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların, güven içinde özgürlüklerini beklediklerini söyledi.

İsrail, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor.

Filistin'de Ramazan Bayramı namazı
Filistin'de Ramazan Bayramı namazı
Filistin'de Ramazan Bayramı namazı
Filistin'de Ramazan Bayramı namazı
Filistin'de Ramazan Bayramı namazı
Filistin'de Ramazan Bayramı namazı
Filistin'de Ramazan Bayramı namazı
Filistin'de Ramazan Bayramı namazı
Filistin'de Ramazan Bayramı namazı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de Ramazan Bayramı namazı - Son Dakika


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