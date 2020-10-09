Gazze Şeridi'nde bir ayın ardından ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir ayı aşkın süredir kapalı olan camilerin 3 Ekim'de yeniden ibadete açılmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Camilerin yeniden ibadete açıldığı Refah, Han Yunus ve El-Vusta kentlerinde cuma namazı binlerce kişi tarafından eda edildi.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'nın talimatları çerçevesinde, hutbelerin 10 dakikayı geçmemesi, cemaatin maske takması, sosyal mesafenin korunması ve kişiye özel seccade kullanılması gibi önleyici tedbirler uygulandı.

Bakanlık, 3 Ekim Cumartesi günü Gazze Şeridin'deki Refah, Han Yunus ve El-Vusta kentlerinde bulunan camilerin ibadete açılması kararı almış, Kovid-19 vakalarının yoğunlukta görüldüğü Gazze kenti ve kuzey illerde ise camilerin kapalı olduğunu duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas hükümeti, karantina merkezlerinin dışında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, daha sonra kademeli olarak tedbirleri hafifletmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, bölgede Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 839 vaka kaydedildi.