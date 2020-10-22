Gazze Şeridi'nde birçok bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle birçok bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm düzenlediği basın toplantısında, gece saatlerinden itibaren Gazze'deki belirli bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Bezm, Şeyh Rıdvan bölgesinin bir kısmının kapatıldığını belirterek, kuzeydeki Beyt Hanun, doğudaki Şucaiyye, El-Burayc Mülteci Kampının ise tamamen kapatıldığını açıkladı.

Gazze'nin tamamında toplantıların, taziyelerin ve düğünlerin yasaklandığını ifade eden Bezm, söz konusu bölgelerde sokağa çıkma yasağının ne kadar süreceğine dair bilgi vermedi.

Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'e yaklaştı.

Gazze'de son verilere göre, 5 bin 79 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplamda 29 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 120 kişi sağlığına kavuştu.