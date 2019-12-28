Gazze Şeridi'nde cadde ve sokaklar sular altında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gazze Şeridi'nde cadde ve sokaklar sular altında - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde cadde ve sokaklar sular altında

6 saat önce

Filistin'in güneybatısında bulunan Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Gazze Şeridi'nde cadde ve sokaklar sular altında, System.String[]

Filistin'in güneybatısında bulunan Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.


Filistin'in güneybatısında bulunan Gazze Şeridi'nde bastıran sağanak yağmur, cadde ve sokakları nehre dönüştürdü. Bölgede 2 gündür aralıksız olarak devam eden şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şiddetli yağış bazı bölgelerde evlere ve yollara zarar verirken araçlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yerel kaynaklar, yağış ve sel suları nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiğini ifade etti. Belediye ekiplerinin su baskınına uğrayan evlere müdahale ettiği öğrenildi. - GAZZE

Filistin, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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