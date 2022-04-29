Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş

29.04.2022 20:11

Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

İslami Cihad Hareketinin çağrısıyla Gazze kentinde gerçekleştirilen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı. Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, Aksa'ya destek sloganları attı.

Gösteride konuşan İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş, Filistin davasının Müslümanlar için önceliğine vurgu yaptı.

"Düşmanı tanıyan ve düşmanı Filistin topraklarında meşru kabul eden tüm siyasi çözüm projelerini reddediyoruz." diyen Batş, Kudüs ve Filistin'in düşmanla bölüşülemeyecek bir Arap İslam toprağı olduğunu ifade etti.

Batş, Gazze'den ablukanın kaldırılması ve Filistin direnişinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Ramazan ayının son cuma günü olan Dünya Kudüs Günü'nde her yıl türlü etkinlikler düzenleniyor.

Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş
Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş
Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş
Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş
Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş - Son Dakika
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