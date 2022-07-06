Gazze Şeridi'nde engellilerin sıkıntılarına ışık tutan iki tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde engellilerin sıkıntılarına ışık tutan iki tiyatro oyunu sergilendi

06.07.2022 23:32
Gazze Şeridi'nde engellilerin sıkıntılarına ışık tutan iki tiyatro oyunu sergilendi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde engellilerin yaşadığı sıkıntılar tiyatro sahnesine taşındı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde engellilerin yaşadığı sıkıntılar tiyatro sahnesine taşındı.

"Selim es-Selim" ve "Uzuv" isimli oyunlar, engelli 18 oyuncu tarafından başarıyla sergilendi. Engellilerin 35 günlük tiyatro eğitiminin ardından Filistin Kızılayı sahnesinde sergilediği oyunlar, Gazze Şeridi'ndeki amputelerin yaşadığı zorluklara ışık tuttu.

Uzuv oyunu, bir kadının protez takılması sürecinde yaşadığı sıkıntılar ve toplumun onu kabul edişini, Selim es-Selim oyunu ise Filistin toplumunda yaşamın her alanına katılabilen engelli insanları konu alıyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Suheyr Zakkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilere yönelik tiyatro eğitiminin ICRC'nin Protez Merkezi ile Bezur Kültür ve Sanat Tiyatrosu iş birliğindeki program çerçevesinde verildiğini belirtti.

Engelli kişilerin drama ve tiyatro eğitimine başvurmalarının, psikolojik yaralarını? sarmak için önemli olduğuna işaret eden Zakkut, "Bugün engellilere yönelik tabuları aştılar ve topluma entegrasyon haklarını savunabildiler." dedi.

Zakkut, böylelikle diğer kurumları da engellilere yönelik psikolojik destek noktasında sanat ve tiyatroyu bir yöntem olarak benimsemeye teşvik ettiklerini söyledi.

Filistin Merkez İstatistik Kurumunun 2019 verilerine göre, Filistin'de toplam nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturan yaklaşık 93 bin engelli bulunuyor.

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Kaynak: AA

Gazze, Güncel, Son Dakika

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