Son Dakika Haberleri: Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

7 saat önce

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün sabahtan bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi, System.String[]

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün sabahtan bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.


Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte dünden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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