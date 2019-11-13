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Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
7 saat önce
İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün sabahtan bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün sabahtan bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte dünden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği kaydedildi.
(Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah/İHA)
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