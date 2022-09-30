Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi - Son Dakika
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Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi

30.09.2022 15:57
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi

Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilere destek için gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilere destek için gösteri düzenledi.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

Eylemde son evredeki kanser hastası Filistinli tutuklu Nasır Ebu Hamid'in serbest bırakılması için çaba sarf edilmesi istendi.

Filistin Esirler Cemiyetinden 10 Eylül'de yapılan açıklamada, akciğer kanseri olan 50 yaşındaki Nasır Ebu Hamid'in durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Ebu Hamid'in "son günlerinde serbest bırakılmasının" tavsiye edildiği bir rapor bulunmasına rağmen hala serbest bırakılmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail Hapishaneleri İdaresi "hasta mahkumların hastaneye sevkini ve tıbbi muayenesini kasten ertelemekle" suçlanmıştı.

Esirler Cemiyeti, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 231 Filistinliden 73'ünün ölüm nedeninin "tıbbi ihmal" olduğunu belirtmişti.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi - Son Dakika

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