Ebu Hamid'in "son günlerinde serbest bırakılmasının" tavsiye edildiği bir rapor bulunmasına rağmen hala serbest bırakılmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail Hapishaneleri İdaresi "hasta mahkumların hastaneye sevkini ve tıbbi muayenesini kasten ertelemekle" suçlanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden 10 Eylül 'de yapılan açıklamada, akciğer kanseri olan 50 yaşındaki Nasır Ebu Hamid'in durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi - Son Dakika

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