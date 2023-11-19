Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi

İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden onlarca Filistinli için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler toplu mezarlara defnedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da kaybettikleri yakınlarını toplu mezar kazarak defnediyor.

TOPLU MEZARLARA DEFNEDİLDİLER

Onlarca Filistinli bugün, İsrail saldırılarında kaybettikleri yakınları için Maghazi ve Bureij mülteci kampları arasındaki bölgede cenaze töreni düzenledi. Törendekiler gözyaşlarına hakim olamazken, cenazeler kazılan toplu mezarda yan yana defnedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 59'u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan'da bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.