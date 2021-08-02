Gazze Şeridi'nde nüfusun yaklaşık yüzde 80'i elektrik sıkıntısı çekiyor - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan araştırmaya göre İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde nüfusun yaklaşık yüzde 80'i elektrik sıkıntısı çekiyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde elektrik sıkıntısı hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan araştırmaya göre Gazze Şeridi'nde nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin elektrik sıkıntısı çektiği ve "tamamen karanlıkta" yaşadığı ifade edildi. Elektriğin en iyi ihtimalle günde sadece 8 saat mevcut olduğu aktarılan araştırmada, "Bu sorun, 2 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Gazze Şeridi sakinlerinin sağlığını ve refahını yaz günlerinde sıcaklıkların devam etmesiyle daha fazla tehdit ediyor" denildi.

ICRC, Gazze Şeridi nüfusunun en az yüzde 25'inin jeneratörler aracılığıyla ek elektrik ihtiyacını karşılayamayacağını ifade ederek, elektrik krizinden su temini, kanalizasyon arıtma ve sanitasyon gibi temel hizmetlerin etkilendiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nde 500 megawatt elektriğe ihtiyaç var

Gazze Şeridi, elektrik ihtiyacının 120 megawattını İsrail'den, 30 megawattını ise Mısır'dan alırken, bölgenin 500 megawatt elektriğe ihtiyacı olduğu aktarıldı. Bölgenin geri kalan elektrik ihtiyacı yakıt eksikliği nedeniyle tam kapasite ile çalışamayan elektrik santralinden karşılanmaya çalışılırken, bölgede maksimum 200 megawattlık elektrik üretimi yapılabiliyor. İsrail- Filistin arasında mayıs ayında patlak veren ve 11 gün süren çatışmalarda elektrik hatları ve direkleri de dahil olmak üzere altyapının ağır hasar gördüğü belirtilirken, meydana gelen hasarların önemli bir arz sıkıntısına neden olduğu ifade edildi. - GAZZE