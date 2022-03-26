Gazze Şeridi'nde uyuşturucu hap kaçakçılığı engellendi - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, İsrail'in kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden ülkeye uyuşturucu hap sevkiyatının engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Polis Narkotik Kontrol Departmanı ekiplerinin, giysi yüklü konteynerler içine saklanmış 6 bin 500 uyuşturucu hapın, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye sokulmasına engel olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, haplara el konulduğu ve uyuşturucu kaçakçılığını yapan kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Bakanlığa bağlı Askeri Yargı Heyeti Başkanı Nasır Süleyman, Ekim 2021'de düzenlediği basın toplantısında, son dönemde uyuşturucu satıcıları ve destekçilerine biri idam olmak üzere 13 ceza verildiğini açıklamıştı.

Gazze'de 2013 yılında yapılan yasal düzenlemeler sonucu uyuşturucuyla alakalı davalarda idama varabilen ağır cezaların yolu açılmıştı.