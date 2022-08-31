Filistin Alimler Birliğinden İsrail hapishanelerinde eylem yapan tutuklulara destek gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin Alimler Birliğinden İsrail hapishanelerinde eylem yapan tutuklulara destek gösterisi

31.08.2022 15:28

Gazze Şeridi'ndeki din adamları, İsrail hapishanelerinde eylem yapan Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki din adamları, İsrail hapishanelerinde eylem yapan Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

Filistin Alimler Birliğinin Gazze kentinin batısındaki Zayid bin Al Nahyan Camisi önünde düzenlediği eylemde, tutukluların özgürlüğünün talep edildiği dövizler taşındı.

Birlik Başkanı Nesim Yasin, gösteride yaptığı konuşmada, "Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı ihlallere ses çıkarmayan uluslararası topluma, Arap ve İslam dünyasına" tepki gösterdi.

Filistinli tutuklulara yardım etmek ve destek vermenin dini bir görev olduğunu, bunun en basit yolunun dua etmekten geçtiğini ifade eden Yasin, Arap ve İslam dünyasına tutuklular meselesini gündeme getirmek için çaba sarf etmeye çağırdı.

Filistinli 1000 tutuklunun açlık grevine başlaması bekleniyor

Filistinli tutuklular, 21 Ağustos'ta İsrail Hapishaneler İdaresinin önceki anlaşmalar konusunda geri adım atmasının ardından protesto eylemlerine başladıklarını duyurmuştu.

Tutuklular 22 Ağustos Pazartesi ve 24 Ağustos Çarşamba günü de rutin güvenlik kontrolüne çıkmayı reddetmiş, getirilen yemekleri geri çevirmişti.

Filistinli tutuklular, 25 Ağustos'ta ise İsrail'in müebbet hapis cezası bulunan Filistinlilere "odalarının, bölümlerinin ve kaldıkları cezaevinin sürekli değiştirilmesi" yoluyla bazı kısıtlamalar getirme niyetini protesto için cezaevi avlularında oturma eylemi yapmıştı.

Hapishane idaresinin taleplerine yanıt vermemesine karşı tutukluların, protesto eylemleri artarak devam ediyor. Filistinli 1000 tutuklunun yarın açlık grevine başlaması bekleniyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

YORUMLAR
500
Gazze'de hastaların hayatını tehlikeye atan İsrail ablukası ambulanslarla protesto edildi Gazze'de hastaların hayatını tehlikeye atan İsrail ablukası ambulanslarla protesto edildi İsrail Yüksek Mahkemesi açlık grevindeki Filistinli tutuklunun tahliye talebini reddetti İsrail Yüksek Mahkemesi açlık grevindeki Filistinli tutuklunun tahliye talebini reddetti
Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Alimler Birliğinden İsrail hapishanelerinde eylem yapan tutuklulara destek gösterisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:28 AB'den Rusya'ya yeni bir yaptırım! Vize kolaylığı anlaşması askıya alınacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 18:42:44. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin Alimler Birliğinden İsrail hapishanelerinde eylem yapan tutuklulara destek gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement