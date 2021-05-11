Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle İsrail'in Askalan kentinde bir enerji tesisi vuruldu - Son Dakika

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs 'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Telegram'da yayınladığı mesajında İsrail'in Gazze'deki sivil binaları hedef alması durumunda Tel Aviv 'e Askalan'dan daha şiddetli füze saldırıları düzenleneceğini belirtti.

Öte yandan, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsrail ordusu Gazze'de sivillerin bulunduğu Hanadi Kulesi'ni vurmakla tehdit etti.

Enerji tesisindeki bir yakıt tankının patlaması sonucunda yangın çıktığı belirtilirken, olay sonucu yaralı olup olmadığına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

İsrail'in Walla News gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Filistinli direniş gruplarının roket saldırısında Askalan'da bir enerji tesisi vuruldu.

Gazze Şeridi'nden İsrail 'in Askalan (Aşkelon) kentine atılan roketlerin bir enerji tesisine isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

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