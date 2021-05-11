Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen roket saldırılarında isabet alan Trans-İsrail petrol boru hattına (Eilat-Ashkelon petrol boru hattı) ait petrol tankında yangın çıktı.
İsrail- Filistin arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen roket saldırılarında Trans-İsrail petrol boru hattına (Eilat-Ashkelon petrol boru hattı) ait petrol tankı isabet aldı. Roketin isabet ettiği tankta yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Trans-İsrail petrol boru hattına ait petrol tankı roketle vuruldu - Son Dakika