Gazze Şeridi'nin en büyük camisini Osmanlı motifleri süslüyor - Son Dakika

Gazze Şeridi'nin en büyük camisini Osmanlı motifleri süslüyor

17.01.2021 16:48

Filistin'de işgal altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük camisi Büyük Ömer Camii'ni Osmanlı motifleri süslüyor.

Filistin'de işgal altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük camisi Büyük Ömer Camii'ni Osmanlı motifleri süslüyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin merkezi Gazze kentinde Büyük Ömer Camii (Ulu Cami), Osmanlı motifleri ve Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyor. Gazze Şeridi'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camii, Filistinliler için özel bir önem taşıyor. Filistinliler Büyük Ömer Camii'ne sadece namazlarını kılmak için değil, Osmanlı eserlerini görmek için de geliyor.

Cami hakkında bilgi veren tur rehberi Tarık Haniye, "Yaklaşık 300 yıl önce Osmanlı Gazze'deki Büyük Ömer Camii'nde bin 800 metrekarelik alanı inşa etmiş, caminin kütüphane ve abdesthanesi alana eklenmiş. Gazze Şeridi tarihi ve arkeolojik bakımdan büyük bir öneme sahiptir. Büyük Ömer Camii, Gazze Şeridi'ndeki en büyük camidir. Cami, Mescid-i Aksa'dan sonra bölgedeki ikinci en büyük cami olmasıyla biliniyor" dedi.

Osmanlı döneminde camiye eklenen alanlardan bir diğerinin de Kur'an öğrenme salonları olduğunu söyleyen Haniye, camideki mihrap ve kapıların, Osmanlı motiflerinin bugüne kadar korunduğunu ifade etti.

-İHA-

Gazze Şeridi'nin en büyük camisini Osmanlı motifleri süslüyor
Gazze Şeridi'nin en büyük camisini Osmanlı motifleri süslüyor
Gazze Şeridi'nin en büyük camisini Osmanlı motifleri süslüyor
Gazze Şeridi'nin en büyük camisini Osmanlı motifleri süslüyor

Ömer Camii, Filistin, Osmanlı, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nin en büyük camisini Osmanlı motifleri süslüyor - Son Dakika


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