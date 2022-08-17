Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı - Son Dakika
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Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı

17.08.2022 22:14
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı

Gazze Şeridi'nin plajı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son askeri operasyonda öldürdüğü Filistinli çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı.

Gazze Şeridi'nin plajı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son askeri operasyonda öldürdüğü Filistinli çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı.

"İşgal Çocukları Öldürüyor" sloganıyla düzenlenen etkinliğe sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri, medya ve resmi kurumlardan toplam 22 kuruluş katıldı.

Filistinli sanatçılar, Gazze sahilinde 100 metre uzunluğundaki saha üzerine kumları kullanarak İsrail'in öldürdüğü 17 çocuğun isimlerini yazdı.

Etkinlikte ayrıca, İsrail tarafından öldürülen yaşıtlarının fotoğraflarını taşıyan onlarca Filistinli çocuk, İsrail'in onlara yönelik ihlallerini kınayan pankartlarla eylem yaptı.

Filistinli insan hakları savunucusu Salah Abdulati, etkinlik sırasında yaptığı konuşmasına şu sözleriyle başladı:

"İsrail'in suçlarını affetmeyeceğimizi söylemeye geldik. İsrail'in suçlarını ortaya çıkarmak için ulusal ve uluslararası tüm çabaları sürdürmeye ve işgalin önde gelenlerinin hesap vermesini sağlamaya kararlıyız."

Filistinli çocukların, dünyadaki diğer tüm insanlar gibi bir insan olduğunu ve tüm uluslararası normlar ve yasalar tarafından güvence altına alınan haklara sahip olduğunu vurgulayan Abdulati, uluslararası toplumun "sessizliği ve çifte standardının" İsrail'in cezasız kalmasına izin verdiğine işaret etti.

Abdulati, uluslararası toplumu "rolünü oynamaya ve İsrail'in yöneticilerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sorgulamaya" çağırdı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümete ait Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf ise İsrail'in çocukları kasıtlı olarak öldürdüğünü vurguladı.

İsrail'in, 20 yıl boyunca 2 bin 200 Filistinli çocuğu öldürdüğünü belirten Maruf, işkence ve tıbbi ihmalden muzdarip 180 çocuğun ise İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunduğunu söyledi.

Maruf, "İsrail çocukları kasıtlı olarak öldürüyor ve onları hiç önemsemiyor. İsrailli caninin çocuklara karşı yaptıklarının cezasını acil bir şekilde çekmesini umuyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail askerleri 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi gözaltına almıştı.

İsrail, bu adımın ardından İslami Cihad'ın "saldırı hazırlığında olduğu" iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı.

Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı - Son Dakika

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