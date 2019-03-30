Gazze Şeridi: 'Toprak Günü' Protestolarında Bir Filistinli Öldü
19 dakika önce
'Toprak Günü'nün 43. yıl dönümünde Gazze şeridinde yapılan İsrail karşıtı protestolarda bir Filistinli hayatını kaybetti.
'Toprak Günü'nün 43. yıl dönümünde Gazze şeridinde yapılan İsrail karşıtı protestolarda bir Filistinli hayatını kaybetti. …
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:10 Kaynak: Youtube
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