Gazze sınırında 74 kişi yaralandı
1 saat önce
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 74 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:14 Kaynak: İHA
Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 74 kişi yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 74 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, protestoya katılan yüzlerce kişinin de biber gazından etkilendiği kaydedildi. - GAZZE
Küçük Leyla'nın davasında 12 tanık ifadelerini değiştirdi! Amca Aydemir tutuklandı Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü Alkollü adam, "Bilgisayarım bozuk çıktı" diyerek bıçakla 2 güvenlik görevlisini yaraladı Kavgalı olduğu köy muhtarını pompalı tüfekle vurarak öldürdü