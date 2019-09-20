Son Dakika Haberleri: Gazze sınırında 74 kişi yaralandı
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Gazze sınırında 74 kişi yaralandı

1 saat önce

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 74 kişi yaralandı.

Gazze sınırında 74 kişi yaralandı, System.String[]

Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 74 kişi yaralandı.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 74 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, protestoya katılan yüzlerce kişinin de biber gazından etkilendiği kaydedildi. - GAZZE

Filistin, İsrail, Dönüş, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:14 Kaynak: İHA
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