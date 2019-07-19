Son Dakika Haberleri: Gazze sınırında 97 kişi yaralandı
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Gazze sınırında 97 kişi yaralandı

32 dakika önce

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı açıklandı.

Gazze sınırında 97 kişi yaralandı, System.String[]
Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı açıklandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada İsrail askerlerinin birçok gazeteci ve sağlık çalışanlarını da hedef aldığı belirtildi. - GAZZE
Filistin, İsrail, Dönüş, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
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