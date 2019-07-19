Gazze sınırında 97 kişi yaralandı
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Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
Filistinlilerin Gazze- İsrail
sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş
Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı açıklandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada İsrail askerlerinin birçok gazeteci ve sağlık çalışanlarını da hedef aldığı belirtildi. - GAZZE
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