Son Dakika Haberleri: Gazze Sınırında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Gazze Sınırında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu gösterilerinde ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Gazze Sınırında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti, System.String[]
Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu gösterilerinde ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Filistinlilerin - Gazze İsrail sınırında İsrail işgaline karşı devam ettikleri barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu bugün yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin sağlık bakanlığı sözcüsü Eşref el- Kudra ölen ikinci kişinin kimliğini Adham Nidal İmara (17) olarak açıklarken en az 100 kişinin de yaralandığını aktardı. Kudra bununla birlikte yaralıların arasında 26 çocuk ve 8 kadın olduğunu belirtti.

Kudra sabah saatlerinde de 'Muhammed Cihad Cevdet Saad' isimli bir gencin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:56 Kaynak: İHA

Dönüş, İsrail, Gazze, 3. Sayfa
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