Son Dakika Haberleri: Gazze Sınırında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti- Gazze Sınırında Ölen Filistinlilerin Sayısı 2'ye...

Gazze Sınırında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti- Gazze Sınırında Ölen Filistinlilerin Sayısı 2'ye...

1 saat önce

- Gazze sınırında bir kişi daha hayatını kaybetti Gazze sınırında ölen Filistinlilerin sayısı 2'ye yükseldiGAZZE - Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu gösterilerinde ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

- Gazze sınırında bir kişi daha hayatını kaybetti
Gazze sınırında ölen Filistinlilerin sayısı 2'ye yükseldi

GAZZE - Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu gösterilerinde ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Filistinlilerin - Gazze İsrail sınırında İsrail işgaline karşı devam ettikleri barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu bugün yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin sağlık bakanlığı sözcüsü Eşref el- Kudra ölen ikinci kişinin kimliğini Adham Nidal İmara olarak açıklarken en az 100 kişinin de yaralandığını aktardı. Kudra bununla birlikte yaralıların arasında 26 çocuk ve 8 kadın olduğunu belirtti.
Kudra sabah saatlerinde de 'Muhammed Cihad Cevdet Saad' isimli bir gencin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:29 Kaynak: İHA

Dönüş, İsrail, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 21:34:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze Sınırında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti- Gazze Sınırında Ölen Filistinlilerin Sayısı 2'ye...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]