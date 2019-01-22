Son Dakika Haberleri: Gazze Sınırında İsrailli Bir Subay Yaralandı

Gazze Sınırında İsrailli Bir Subay Yaralandı

1 saat önce

Gazze Şeridi sınırında İsrail askerlerine açılan ateş sonucu İsrailli bir subayın hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

Gazze Sınırında İsrailli Bir Subay Yaralandı, System.String[]
Gazze Şeridi sınırında İsrail askerlerine açılan ateş sonucu İsrailli bir subayın hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

İsrail Yayın Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Gazze sınırında İsrail askerlerine ateş açılması sonucu bir subayın hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Açıklamada, ateş açılmasıyla ilgili detaylı bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordusundan ise olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:09 Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Bir Askerle Birlikteyim" Sözü, 3 Çocuk Annesi Kadının Sonu Oldu Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı

Rusya'ya Ait Yolcu Uçağını Afganistan'a Kaçırmak İsteyen Hava Korsanının Gözaltına Alındığı Anlar Kamerada Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:10:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze Sınırında İsrailli Bir Subay Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]