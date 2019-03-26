Son Dakika Haberleri: Gazze Sınırında Onlarca İsrail Tankı Gözlendi

Gazze Sınırında Onlarca İsrail Tankı Gözlendi

29 dakika önce

- Gazze sınırında onlarca İsrail tankı gözlendiGAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırına onlarca tank ve zırhlı araç konuşlandırdı.

- Gazze sınırında onlarca İsrail tankı gözlendi

GAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırına onlarca tank ve zırhlı araç konuşlandırdı.
Gazze ve İsrail arasında yükselen gerginlik sebebiyle İsrail ordusunun Gazze sınırına sevk ettiği tanklar ve zırhlı araçlar gözlendi. İsrail ordusunun sınırda büyük bir askeri yığınak yaptığına da dikkat çekildi. İsrail basınına göre, İsrail'in güneyinde yaşanan gelişmeler nedeniyle Gazze Şeridi sınırı boyunca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker konuşlandırıldı.
İsrail Ordusu, dün Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine yapılan füze saldırının ardından Gazze sınırına büyük askeri yığınak yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:45 Kaynak: İHA

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