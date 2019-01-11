Son Dakika Haberleri: Gazze Sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri 42. Cumasında (2)

Gazze Sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri 42. Cumasında (2)

57 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin doğu sınırında toplanmaya başlayan Filistinliler Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar Ambulans araçlarının geçişiFilistinliler, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen ve 42.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'nin doğu sınırında toplanmaya başlayan Filistinliler
Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar
Ambulans araçlarının geçişi

Filistinliler, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen ve 42. cumasına giren barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılmak üzere Gazze'nin doğu sınırında toplanmaya başladı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:08 Kaynak: AA

İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel
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