Gazze Sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri 42. Cumasında (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze
'nin doğu sınırında toplanmaya başlayan Filistinliler
Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar
Ambulans araçlarının geçişi
Filistinliler, abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen ve 42. cumasına giren barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine katılmak üzere Gazze'nin doğu sınırında toplanmaya başladı.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail
sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.