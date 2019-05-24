Son Dakika Haberleri: Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"gösterileri

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"gösterileri

5 saat önce

Filistinliler, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılmak üzere sınırın doğu tarafında toplanmaya başladı.

Filistinliler, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılmak üzere sınırın doğu tarafında toplanmaya başladı.
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Askerlerin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.
Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:11 Kaynak: AA
İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada Cenaze Defnetmeye Gelen Aile, Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:43:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"gösterileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]