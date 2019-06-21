Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri (2)
36 dakika önce
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:50 Kaynak: AA
ablukası altındaki Gazze
Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye
Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine gösteriye koltuk değnekleriyle katılan bir kişi, taş atarak karşılık verdi.
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