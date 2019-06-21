Son Dakika Haberleri: Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri (3)
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Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri (3)

7 dakika önce

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti.

Gazze sınırındaki
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine gösteriye koltuk değnekleriyle katılan bir kişi, taş atarak karşılık verdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:14 Kaynak: AA
Şucaiyye, İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel
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