Son Dakika Haberleri: Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri
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Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

42 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistin bayraklarıyla sınıra yürünmesi Sınırda toplanan göstericilerin taş atması Yaralı gence müdahale edilmesi Ayağından vurulan gazeteciye ilk yardım yapılması vem ambulansa taşınması İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistin bayraklarıyla sınıra yürünmesi

Sınırda toplanan göstericilerin taş atması

Yaralı gence müdahale edilmesi

Ayağından vurulan gazeteciye ilk yardım yapılması vem ambulansa taşınması İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 74 Filistinli yaralandı.

Gazze'de Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 74 Filistinli yaralandı. Göstericiler, sapanla taş atarak karşılık verdi.

Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri

Filistin, İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:29 Kaynak: AA
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