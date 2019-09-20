Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistin bayraklarıyla sınıra yürünmesi Sınırda toplanan göstericilerin taş atması Yaralı gence müdahale edilmesi Ayağından vurulan gazeteciye ilk yardım yapılması vem ambulansa taşınması İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş...
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:29 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Filistin bayraklarıyla sınıra yürünmesi
Sınırda toplanan göstericilerin taş atması
Yaralı gence müdahale edilmesi
Ayağından vurulan gazeteciye ilk yardım yapılması vem ambulansa taşınması İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 74 Filistinli yaralandı.
Gazze'de Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 74 Filistinli yaralandı. Göstericiler, sapanla taş atarak karşılık verdi.
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