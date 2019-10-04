Son Dakika Haberleri: Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri (1)
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Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri (1)

1 saat önce

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'de Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri (1)

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:31 Kaynak: AA
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