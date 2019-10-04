Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri (1)
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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:31 Kaynak: AA
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'de Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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