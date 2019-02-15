Gazze Sınırındaki Gösterilere Yönelik Herhangi Bir Saldırıdan İsrail Sorumlu"

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, bugün abluka altındaki Gazze sınırında yapılması planlanan barışçıl gösterilere yönelik herhangi bir saldırının sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu açıkladı.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, bugün abluka altındaki Gazze sınırında yapılması planlanan barışçıl gösterilere yönelik herhangi bir saldırının sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu açıkladı.



Yüksek Ulusal Komitesi'nin, bugün 47'ncisi düzenlenen gösterilerden hemen önce yayımladığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, gösteriler aleyhindeki tehditleri, provoke girişimleri, tepeden tırnağa ölümcül silahla teçhizatlandırılmış askerler ile keskin nişancıların sınır bölgelerine konuşlandırılmasının yanı sıra Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını ve halkın maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesine ilişkin anlaşmaları reddederek askeri gerginliği tırmandırmaya çalışıyor." ifadesi kullanıldı.



Barış yanlısı gösterilerde göstericilerin korunması ve muhtemel herhangi bir kaybı önlemeye ilişkin tedbirlerin alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bugün Gazze sınırında yapılması planlanan barışçıl gösterilere katılanlara yönelik herhangi bir saldırının sorumluluğu İsrail'e ait." denildi.



Açıklamada ayrıca uluslararası insan hakları örgütleri, işgal güçlerinin işlediği suçlar ve silahsız sivillere yönelik saldırı tehditleri karşısında sorumluluklarını üstlenmeye çağrıldı.



İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma günü 46'ncısı düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu yaralıların yanı sıra Hasan Nebil Nevfel (17), Hasan İyad Şelebi (14) ve Hamza Muhammed İştivi (18) şehit olmuştu.



Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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