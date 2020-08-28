- Gazze sokaklarında korona sessizliği - Son Dakika

- Gazze sokaklarında korona sessizliği

GAZZE - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Gazze'de sokaklara sessizlik hakim oldu.

Korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, birçok ülke tedbir ve kısıtlamaları geri getirmeye başladı. Filistin'in Gazze kentinde 24 Ağustos tarihinde karantina merkezi dışında 4 kişide korona virüs tespit edilmesi ile 48 saatliğine ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün 3 gün daha uzatılmıştı. Yasak boyunca cami ve nikah salonları kapatılırken, toplanmalara ise izin verilmiyor. Sokağa çıkma yasağının dördüncü gününde Gazze sokaklarına sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında şehirde bulunan 5 valiliği birbirinden izole ederek, hareketliliği en aza indirdi. Güvenlik güçleri, ana yolları, caddeleri ve kavşakları beton blok ve bariyerler ile kapattı. Polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda devriye atarak, vatandaşları evlerinde kalması konusunda uyaran anonslar yaptı. Yarın sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağının ise yeniden uzatılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de 24 Ağustos'tan bu yana karantina merkezleri dışında 80 kişide korona virüs tespit edildiği aktarıldı. Bakanlık, Mart ayından bu yana toplam vaka sayısının 192'ye, toplam can kaybının ise 3'e yükseldiğini açıkladı. 72 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.