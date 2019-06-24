Son Dakika Haberleri: Gazze Ticaret ve Sanayi Odasından Bahreyn'deki çalıştaya tepki
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Gazze Ticaret ve Sanayi Odasından Bahreyn'deki çalıştaya tepki

30 dakika önce

Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Velid el-Hasri, ABD ile Bahreyn'in ortaklaşa düzenleyeceği ekonomi çalıştayını kabul etmediklerini belirtti.

Gazze Ticaret ve Sanayi Odasından Bahreyn'deki çalıştaya tepki, System.String[]
Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Velid el-Hasri, ABD ile Bahreyn'in ortaklaşa düzenleyeceği ekonomi çalıştayını kabul etmediklerini belirtti.
Hasri, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilerin ulusal davasının büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunduğunu, Bahreyn'in başkenti Manama'da yarın başlaması planlanan çalıştayın da bu tehlikelerin yeni bir bölümü olduğunu söyledi.
"Haklarımız ve ilkelerimiz hiçbir koşulda pazarlık konusu edilemez." diyen Hasri, Arap ülkelerine Bahreyn'deki çalıştayı boykot etme çağrısında bulundu.
Hasri ayrıca Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme görüntülerinin, "Filistinlilerin kalplerine saplanan hançerler" olduğunu, Kudüs ve kutsal değerler için "ihanet" anlamı taşıdığını ifade etti.
"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon
Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.
Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.
İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:55 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Gazze, Bahreyn, Güncel
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