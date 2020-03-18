Gazze ve Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle yeni önlemler alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze ve Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle yeni önlemler alındı - Son Dakika

Gazze ve Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle yeni önlemler alındı

35 dakika önce

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla yeni tedbirler alındı.

Gazze ve Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle yeni önlemler alındı, System.String[]

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla yeni tedbirler alındı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giren 191, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan giren 38 kişinin 14 günlük karantinaya alındığını söyledi.

Bezm, çoğunluğu mali suçlardan tutuklu 520 kişiye bir sonraki emre kadar izin verildiğini, Islah ve Rehabilitasyon Müdürlüğünün de cezalarının üçte ikisini çekmiş 87 mahkumu serbest bıraktığını ifade etti.

Islah ve rehabilitasyon merkezlerindeki ziyaretlerin de durdurulduğunu vurgulayan Bezm, bu merkezler ile polis karakollarının dezenfekte edilmeye başlandığını kaydetti.

Sözcü Bezm, Bakanlığın, Gazze'de 5 karantina merkezi kurduğunu, yeni gelişmelere hazırlıklı olmak adına ihtiyati barınma merkezleri açıldığını ve olağanüstü hal komitelerinin faaliyete geçirildiğini dile getirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra ise Refah Sınır Kapısı'na virüs şüphesi görülenleri karantinaya almak için 38 hasta kapasiteli bir sahra hastanesi kurulduğunu aktardı.

Kudra, şu ana kadar virüs şüphesi görülüp teste tabi tutulanların sayısının 39 olduğunu ancak bu kişilerin test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

Öte yandan, Ramallah ve El-Bire Valiliği Vakıflar Müdürlüğü, ildeki tüm camilerin bir sonraki emre kadar kapatılmasına karar verdi.

Vakıflar Müdürlüğünün açıklamasında, söz konusu kararın vatandaşların can güvenliğini korumak için alındığı kaydedildi.

Filistin hükümeti ise ülkede 2 kişide daha Kovid-19 vakasının görülmesiyle toplam sayının 41'e yükseldiğini duyurdu.

Batı Şeria, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı         
17:06
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi         
15:29
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı         
14:17
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu         
12:25
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada         
08:48
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 03:17:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze ve Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle yeni önlemler alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]