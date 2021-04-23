Gazze ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım kolileri ulaştırıldı - Son Dakika

Gazze ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım kolileri ulaştırıldı

23.04.2021 11:09
Gazze ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım kolileri ulaştırıldı, System.String[]

İDDEF, Ramazan çalışmaları kapsamında hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan yardım kolilerini Gazze ve Yemen'deki bin aileye teslim etti.

İDDEF, Ramazan çalışmaları kapsamında hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan yardım kolilerini Gazze ve Yemen'deki bin aileye teslim etti.

Ramazan 2021 kampanyasını 'İyilik Seninle' sloganıyla sürdüren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), zor şartlar altında yaşayan Gazze ve Yemen'deki Müslümanlara ulaşarak hayırseverlerin emanet ettiği kumanya paketlerini bölgedeki ekipleri aracılığıyla dağıttı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Suriye, Yemen, Gazze ve Arakan gibi acil kriz bölgelerindeki çalışmalarımıza Ramazan ayının bereketi vesilesiyle yoğunluk verdik. Bu kapsamda iç savaş ve zulmün yorduğu gönüllere tüm yıl olduğu gibi Ramazan boyunca da dokunmaya devam ediyoruz. İsrail'in kuşatma altında tuttuğu Gazze'de 500 aileye hayırseverlerimizin emanet ettiği kumanya paketlerini kapıları tek tek çalarak teslim ettik. Ramazan'ın bereketini mahzun yüreklerle, muhabbetle paylaştık. Hayırseverlerimizin selamlarını ilettik".

Yemen'de iç savaşın yorduğu gönülleri ferahlatmak için çalışıldığı belirtilen açıklamada, " Orta Doğu'nun en zor durumdaki ülkelerinden olan ve yıllardır iç savaş nedeniyle dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı Yemen'de de 500 ailemize ulaşarak gıda paketlerimizi dağıttık. Savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek kendi ülkelerinde mülteci konumunda çadır ve barakalarda yaşayan Yemenli kardeşlerimiz açlık krizini atlatarak hayatta kalmaya çalışıyor. İnsanların açlıktan öldüğü ülkede ekiplerimiz aracılığıyla içerisinde temel yaşam malzemelerinin olduğu gıda yardımlarımızı dağıtıyoruz ve tüm gücümüzle kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle bir nebze de olsa iç savaştan yorgun düşen Yemenlilerin gönlüne iyilikle, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla dokunuyoruz. Yardımlarımız Ramazan ayı boyunca sürecek" ifadelerine yer verildi.

Hayırseverler, İDDEF'in acil kriz bölgeleri olan Suriye, Gazze, Yemen ve Arakan gibi coğrafyalarda yaptığı Ramazan çalışmalarına destek olarak kumanya, iftar, zekat ve fitre bağışlarını ulaştırabiliyor. - İSTANBUL

Gazze ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım kolileri ulaştırıldı
Gazze ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım kolileri ulaştırıldı
Gazze ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım kolileri ulaştırıldı
Gazze ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım kolileri ulaştırıldı
Gazze ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım kolileri ulaştırıldı
Gazze ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım kolileri ulaştırıldı
Gazze ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım kolileri ulaştırıldı

Ramazan, Savaş, Gazze, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazze ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi bin aileye yardım kolileri ulaştırıldı - Son Dakika


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