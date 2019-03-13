Son Dakika Haberleri: Gazze Yararına Kermes Düzenlendi

Gazze Yararına Kermes Düzenlendi

1 saat önce

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Siirt Şubesi, Gazze'deki mazlumlara destek amaçlı kermes düzenledi.

Gazze Yararına Kermes Düzenlendi, System.String[]
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Siirt Şubesi, Gazze'deki mazlumlara destek amaçlı kermes düzenledi.


Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermes ile ilgili bilgi veren İHH Siirt Kadın Kolları Başkanı Fatma Erdemci, Gazze'deki drama İslam aleminin sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.


Kermese yoğun bir ilgi olduğunu kaydeden Erdemci, İHH olarak Türkiye geneli başlatılan "Gazze'deki mağdurlar için engelleri birlikte kaldıralım" kampanyasına Siirt olarak 15 tekerlekli sandalye ile destekte bulunmayı amaçladıklarını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:57 Kaynak: AA

İHH, Siirt, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz

Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:04:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze Yararına Kermes Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]