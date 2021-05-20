Gazze'ye 11 milyon TL acil yardım desteği - Son Dakika

Gazze'ye 11 milyon TL acil yardım desteği

20.05.2021 15:35
Gazze'ye 11 milyon TL acil yardım desteği, System.String[]

İDDEF, İsrail'in saldırılarıyla maddi ve manevi olarak büyük bir yıkım yaşayan Gazze'nin yaralarını sarmak için başlattığı ve çeşitli faaliyetlerden oluşan 11 milyon TL'lik acil yardım kampanyasını sürdürüyor.

İDDEF, İsrail'in saldırılarıyla maddi ve manevi olarak büyük bir yıkım yaşayan Gazze'nin yaralarını sarmak için başlattığı ve çeşitli faaliyetlerden oluşan 11 milyon TL'lik acil yardım kampanyasını sürdürüyor.

İsrail'in saldırılardan dolayı zor durumda olan Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF) başlattığı 'Gazze Acil Yardım' kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle şu ana kadar 2 milyon TL değerinde insani yardım faaliyeti gerçekleştirirken, toplamda 11 milyon TL değerindeki desteği en kısa sürede bölgeye ulaştırmayı hedefliyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Öncelikle İsrail'in Kudüs'te başlattığı ardından hava saldırılarıyla Gazze'nin birçok noktasını yerle bir ettiği, sivil insanları ve çocukları katlettiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yaralarını sarmak, yarınlarına umut olmak için saldırıların başladığı günden itibaren aziz milletimizin teveccühü ve destekleriyle 2 milyon TL değerinde yardımı Filistin'e ulaştırdık. Gazze Acil Yardım kampanyamız çerçevesinde bizzat sahadaki ekiplerimizin tespitleriyle belirlediğimiz ihtiyaca göre faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kampanya kapsamında saldırıdan etkilenen 5 bin aileye gıda, evleri zarar gören 550 aileye nakdi yardım, evleri yıkılan 250 aileye bir yıllık kira desteği, 8 hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme tedariki ile birlikte yakıt desteği, 5 adet tam donanımlı ambulans tedariki ile 10 adet su arıtma tesisi kurma faaliyetlerimizi başlattık. İlk etapta hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme, nakdi yardım, sıcak yemek, kumanya paketi ve Gazze'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'ne elektrik sağlanması için yakıt desteği verdik. 50 ailemize 500'er dolar nakdi yardım desteklerimizi yaparken, 3 ambulansı Gazze Sivil Savunma Teşkilatı'na teslim edilmesi için hazırlamaya başladık. Özellikle sağlık merkezlerinin hedef alındığı Gazze'de, hastaneler temel operasyonlarını yürütebilmek için acil yakıt ihtiyacı duyuyor. Tüm gücümüzle sahada olmaya, hayırseverlerimizin desteğiyle kardeşlerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Hayırseverler, İDDEF'in başlattığı yardım kampanyasına iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da 0212 6210065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor" denildi.

Federasyonun açıklamasında ifadeleri bulunan Gazze Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Enver Ataullah, "Gazze'deki Filistin halkı ve Sağlık Bakanlığı adına İDDEF'e en derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Bağışlarınız, hediyeleriniz ve destekleriniz bizlere ulaştı. Hem Sağlık Bakanlığı'na yardımlarınız hem de hastanemize yakıt desteğiniz geldi. Sunmuş olduğunuz yardımlar ve destekler hem maddi hem de manevi olarak her zaman başımızın üstündedir. Hem İDDEF'e hem de Türk halkına teşekkür ederiz. Filistin ve Türkiye tek yürektir. Allah'ın izniyle her zaman kardeş ve dost olacağız. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Gazze'de bizzat sahada olarak çalışmaları sürdürdüklerini belirten İDDEF Gazze Temsilcisi Ahmed El-Raai, "İsrail'in saldırıları başladığı günden bu yana sahada yaptığımız tespit ve incelemeleri Türkiye ile paylaşıyoruz. Gerçekleşen yüzlerce saldırıda yerleşim yeri, yollar, su dağıtım merkezleri, elektrik santralleri gibi birçok yeri yerle bir ettiler. Bu yıkımın maliyeti Gazze bölgesinde 1 milyar doları aştı. Saldırılarda yaşanan yıkım nedeniyle 40 bini aşkın insan Gazze'nin kuzeyinden doğusuna sığındı. Okullara ve ortak alanlara yerleşen Gazzeliler insani ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Şehirde iki saat elektrik verilebilirken, hastaneler jeneratör ile ayakta kalmaya çalışıyor. Bizler hazırlanan acil yardım faaliyet planıyla cömert Türk halkının Gazze'ye yönelik desteklerini teslim ediyoruz. Yakıt sorunu yaşayan, Gazze'nin en büyük sağlık merkezi, Şifa Hastanesi'ne yakıt ikmali gerçekleştirdik. Evleri bombardımanda yıkılan şehit ailelerine acil nakdi yardımlarınızı teslim ettik" diye konuştu. - İSTANBUL

Gazze'ye 11 milyon TL acil yardım desteği
Gazze'ye 11 milyon TL acil yardım desteği
Gazze'ye 11 milyon TL acil yardım desteği
Gazze'ye 11 milyon TL acil yardım desteği

Türk Lirası, İsrail, Gazze, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gazze'ye 11 milyon TL acil yardım desteği - Son Dakika Ekonomi


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