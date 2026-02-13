Gazze'ye 12 Bin Hisselik Kurban Konservesi Ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Vakıf

Gazze'ye 12 Bin Hisselik Kurban Konservesi Ulaştırıldı

13.02.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Kurban Bayramı kapsamında Gazze için kesilen 12 bin hisse kurbandan hazırlanan 475 bin adet et konservesi, Hayrat Yardım tarafından bölgeye ulaştırıldı. Yaklaşık üç yıl raf ömrüne sahip olacak şekilde hazırlanan konserveler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye sevk edilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Temel gıdaya erişimin son derece kısıtlı olduğu Gazze'de, uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilen konserve kurban etlerinin, ailelerin gıda ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Dağıtımların, yerel kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde Gazze'nin farklı bölgelerinde sürdürüldüğü bildirildi.

Gazze'ye 12 Bin Hisselik Kurban Konservesi Ulaştırıldı

Hayrat Yardım yetkilileri, Gazze için kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür ederek, bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin gıda destekleri başta olmak üzere farklı alanlarda devam ettiğini kaydetti.

Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Vakıf Gazze'ye 12 Bin Hisselik Kurban Konservesi Ulaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi

18:38
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:34
Derbi öncesi flaş karar Sadettin Saran futbolculara duyurdu
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu
16:50
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:46:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Gazze'ye 12 Bin Hisselik Kurban Konservesi Ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.