Gazze'ye 12 Bin Hisselik Kurban Konservesi Ulaştırıldı

Temel gıdaya erişimin son derece kısıtlı olduğu Gazze'de, uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilen konserve kurban etlerinin, ailelerin gıda ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Dağıtımların, yerel kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde Gazze'nin farklı bölgelerinde sürdürüldüğü bildirildi.

Hayrat Yardım yetkilileri, Gazze için kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür ederek, bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin gıda destekleri başta olmak üzere farklı alanlarda devam ettiğini kaydetti.