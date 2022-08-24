Tedavi için Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşlerin annesi Manal yaşadıklarını AA'ya anlattı Açıklaması - Son Dakika
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Tedavi için Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşlerin annesi Manal yaşadıklarını AA'ya anlattı Açıklaması

24.08.2022 11:17
Tedavi için Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşlerin annesi Manal yaşadıklarını AA'ya anlattı Açıklaması

Gazze'ye düşen İsrail füzesinin şarapnel parçalarıyla yaralandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Rahaf ve Muhammed'in annesi Manal Salman, "Çocuklarımın tedavi süreci devam ediyor.

Gazze'ye düşen İsrail füzesinin şarapnel parçalarıyla yaralandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Rahaf ve Muhammed'in annesi Manal Salman, "Çocuklarımın tedavi süreci devam ediyor. Türk hükümetinden ve doktorlardan Allah razı olsun." dedi.

Filistinli 11 yaşındaki kız çocuğu Rahaf Salman ile 13 yaşındaki ağabeyi Muhammed Halil Salman, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'ye 6 Ağustos'ta düşen İsrail füzesinden çıkan şarapnel parçalarıyla yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşler, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anne Manal Salman, çocuklarının yaralandığı gün yaşadıklarını, Türkiye'ye geliş ve tedavi süreçlerini AA muhabirine anlattı.

Olay günü yemek yemeye hazırlandıklarını ve kızı Rahaf'ın sokaktaki abisi Muhammed'i sofraya çağırmak için dışarı çıktığını söyleyen anne Salman, "Kızım, kardeşini yemeğe çağırmak için dışarı çıktığında düşen İsrail füzesinin şarapnel parçalarıyla çok ağır yaralandı. Kızımın iki bacağı diz altından kesildi, sağ kolu da kesildi. Kızımın gözlerine de şarapnel parçaları isabet etmiş. Bu yüzden tek gözünden de ameliyat oldu. Şarapnel parçalarının isabet ettiği oğlum Muhammed de yaralandı." diye konuştu.

Anne Salman, kızının, Türk hükümetinden tedavisinin Türkiye'de yapılması için ricada bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk hükümeti, kızımın ricasını kabul etti. Daha sonra Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan Kahire Uluslararası Havalimanı'na geçtik. Türk kardeşlerimiz havaalanında bizi karşıladı. Buradan Türkiye Sağlık Bakanlığının tıbbi cihazlarla donatılmış özel bir uçağına binerek Ankara'ya geldik. Yolculukta zorlanmadık, Türk kardeşlerimizden Allah razı olsun."

Çocuklarının durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini aktaran Salman, "Çocuklarımın tedavi süreci devam ediyor. Biz de sonuçları bekliyoruz. Türk hükümetinden ve doktorlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Salman, kızı ve oğlunun yaşadıklarından olumsuz etkilendiğine işaret ederek "Çocuklarımın psikolojilerinin tedaviden sonra nasıl olacağını bilmiyorum. O yüzden şu an tedavi bittikten sonra ne yapacağımız hakkında bir şey diyemiyorum." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tedavi için Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşlerin annesi Manal yaşadıklarını AA'ya anlattı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tedavi için Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşlerin annesi Manal yaşadıklarını AA'ya anlattı Açıklaması - Son Dakika
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