"Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz - Son Dakika

"Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz

14.05.2021 09:56

Dün gece Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini açıklayan İsrail ordusu, geri adım attı. İsrail ordu sözcülüğü, "Gazze'ye girildiği" şeklindeki duyurusunu tekrarlamaktan kaçınarak, sadece saldırının devam ettiğini, askerlerin girip girmediğini teyit edemeyeceklerini belirtti. Öte yandan saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı ise 109'a yükseldi.

İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ne "girdiğini" de ifade etmişti. Hatta Tel Aviv yönetiminin operasyon tarihi olarak İsrail'in kuruluş tarihi olan 14 Mayıs'ı seçmesi dikkat çekmişti.

TERCÜME HATASI MI?

Bir diğer İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim." dedi. Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü. Adraee, "Jonathan'ın (Conricust) dediklerini ne yalanlıyorum ne teyit ediyorum ne de buna ilişkin bir yorum yapıyorum." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: HAMAS'A AĞIR ŞEKİLDE BEDEL ÖDETECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİM

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara ve hava harekatı başlattığının ilan edilmesinin ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da şu ifadeleri kullanmıştı: "Hamas'a ağır bir şekilde bedel ödeteceğimizi söylemiştim. Bunu yapıyoruz ve ağır bir şekilde ödetmeye de devam edeceğiz. Henüz son söz henüz söylenmedi, harekat gerektiği sürece devam edecek. Polisimize, sınır polisimize ve diğer güvenlik güçlerimize İsrail'in şehirlerinde kanun ve nizamı sağlamaları için desteğimiz tamdır. Anarşiye müsamaha göstermeyeceğiz."

MEDYADAN ORDUYA ELEŞTİRİ

Times of İsrail gazetesinde çıkan bir haberde, ordunun yabancı basını yanlış bilgilendirdiği belirtildi. Haberde Conricust'a "İsrail askerleri Gazze'ye girdi mi?" sorusu yöneltildiğinde buna "Evet" diye cevap verdiği kaydedildi.

Conricust, İsrail ordusundan yapılan "Gazze'ye havadan ve karadan saldırıyoruz" şeklindeki yazılı açıklamasının ardından sorular üzerine AA, Washington Post ve İsrail'in I24 kanalı dahil bazı yabancı basın kuruluşlarına, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi" demişti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 109'A YÜKSELDİ

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail'in saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 28'i çocuk, 15' kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 109'a, yaralı sayısının da 621'e yükseldiği kaydedildi.

HAMAS: KENDİLERİNE AĞIR BİR DERS VERMEYE HAZIRIZ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi etrafına birliklerini konuşlandırmaya devam ettiği sırada İsrail'in olası bir kara harekatı yapma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Sözcü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, "Düşmanın Gazze'ye kara harekatı hevesine ilişkin bizler deriz ki, Gazze Şeridi'nin herhangi bölgesinden sızmaya çalışması, Allah'ın izniyle bize kendilerinden daha fazla öldürmemize ve daha fazla esir almamıza fırsat verecektir. Kendilerine ağır bir ders vermeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL BİNLERCE ASKERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

İsrail'deki yerel medyanın haberinde, ordudan 7 bin yedek askerin göreve çağrıldığı aktarılırken, Savunma Bakanı Benny Gantz ise 9 bin yedek askerin orduya alınmasına izin verdiğini açıklamıştı.

Gazze'ye kara harekatı başlattık diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz

Saldırı, İsrail, Mayıs, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya 'Gazze'ye kara harekatı başlattık' diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)

Son Dakika

Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor

Son Dakika Haberleri
11:03 Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı
11:00 İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın
10:58 Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi
10:55 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı
10:44 Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak
10:13 Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti
09:58 Görenler telefona sarıldı! Gökyüzünde beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı
09:52 Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak
09:47 Koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik etmek isteyen ABD, 8.5 milyon liralık piyango başlattı
09:09 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı
Nijerya'da cezaevine saldırı düzenlendi, çok sayıda mahkum firar etti Nijerya'da cezaevine saldırı düzenlendi, çok sayıda mahkum firar etti         
11:06
İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın         
11:01
8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı         
10:55
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu         
17:09
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 11:16:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement