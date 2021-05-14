"Gazze'ye kara harekatı başlattık" diyen İsrail'e, Türkiye'den jet tepki: Ne gerekiyorsa yapacağız

Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümanlara insanlık dışı müdahalelerde bulunan İsrail'den skandal bir hamle daha geldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatıldığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini bildirdi. Bu gelişmenin hemen ardından Türkiye'den İsrail'e jet tepki geldi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Altun, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor. Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."

İBRAHİM KALIN: DÜNYAYI SORUMLULUK ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyon sonrası şu mesajı yayımladı: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.

KURTULMUŞ: HEPİMİZİN KALBİ FİLİSTİN'LE

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Filistin'e desteğini şu sözlerle belirtti: "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir..."

İSRAİL GERİ ADIM ATTI

Öte yandan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim." dedi. Adraee, daha önce İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü. Adraee, "Jonathan'ın (Conricust) dediklerini ne yalanlıyorum ne teyit ediyorum ne de buna ilişkin bir yorum yapıyorum." ifadelerini kullandı.