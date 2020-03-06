Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlara evde karantina uygulanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlara evde karantina uygulanacak - Son Dakika

Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlara evde karantina uygulanacak

1 saat önce

Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma tedbirleri çerçevesinde evde 14 gün karantinaya alınacak.

Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlara evde karantina uygulanacak, System.String[]

Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma tedbirleri çerçevesinde evde 14 gün karantinaya alınacak.

Gazze'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de Kovid-19 vakasının tespit edilmediği belirtildi.

Kovid-19 salgınından korunmak için bazı tedbirlerin uygulandığı ifade edilen açıklamada bu kapsamda Rafah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanların, evde 14 gün karantinaya alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu karara uymayanlara yönelik hukuki işlem yapılacağı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan bir otelde çalışan 7 Filistinliye Kovid-19 bulaştığını bildirmişti.

Sağlık Bakanlığı, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'dan kalkıp Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edildi
Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı Ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 03:50:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlara evde karantina uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]