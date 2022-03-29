Gazzeli aileler 2 yıl aradan sonra İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gazzeli aileler 2 yıl aradan sonra İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret etti

29.03.2022 15:37
Gazzeli aileler 2 yıl aradan sonra İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret etti

İsrail'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından yeniden başlattığı ziyaret programı kapsamında Gazze'deki 35 Filistinli aile tutuklu olan yakınlarıyla görüştü.

İsrail'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından yeniden başlattığı ziyaret programı kapsamında Gazze'deki 35 Filistinli aile tutuklu olan yakınlarıyla görüştü.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetiminde İsrail makamlarının hapishanelerdeki akrabalarını ziyaret etmesine izin verdiği Gazze Şeridi'ndeki 35 Filistinliden biri olan Emel el-Loh, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle iki yıldan bu yana konulan yasaktan dolayı oğlunu göremiyordu.

Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampındaki evinden şafaktan önce çıkıp ICRC merkezine giden Loh, müebbet hapis cezasına çarptırılan oğlu Hüseyin'i görmek için can attığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Loh, "İki yıldır ziyaret yasaktı ve oğlumu göremiyordum. Bugün onu görebileceğim. Allah bize bu ayrılığın sabrını versin. Hapishanelerden sağ salim çıksın. Onun özgürlüğü sevincimin günü olsun." ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Filistinli Raid'in annesi Samira Ahmed, oğlunu İsrail hapishanelerinde görme fırsatına sahip olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Samira Ahmed, 17 yılını hapiste geçiren oğlu Raid'i 7 yıldan fazladır görmediğini belirterek, "Bu yıllar boyunca İsrail oğlumu ziyaret etmemi engelledi ve bugün onu gördüğüm için hissettiğim duygu tarif edilemez." dedi.

ICRC Medya Birimi Müdürü Yusuf el-Yazci, komitenin tarafsız bir arabulucu sıfatıyla, Gazze'den 35 Filistinli aile üyesinin, İsrail hapishanelerindeki 21 tutukluyu ziyaret etmesini kolaylaştırdığını söyledi.

Yazci, ziyaret programının Kovid-19 tedbirleri sebebiyle 2 yıl aradan sonra yeniden başladığını belirterek, aileler ile tutuklular arasındaki görüşmelerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yazci ayrıca, İsrail makamlarının, ailelerin tutuklu yakınlarını ziyaret etmelerine bundan sonra da izin vereceğini aktardı.

İsrail hapishanelerinde 400'ü Gazze Şeridi'nden olmak üzere yaklaşık 4 bin 400 Filistinli tutuklu bulunuyor

Gazzeli aileler 2 yıl aradan sonra İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret etti
Gazzeli aileler 2 yıl aradan sonra İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret etti
Gazzeli aileler 2 yıl aradan sonra İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret etti
Gazzeli aileler 2 yıl aradan sonra İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret etti

YORUMLAR
500
İsrail Başbakanı Bennett'in Covid-19 testi pozitif çıktı İsrail Başbakanı Bennett'in Covid-19 testi pozitif çıktı Hamas, İsrail'deki Konferansa Katılan Arap Dışişleri Bakanlarını Ağır Bir Şekilde Eleştirdi Hamas, İsrail'deki Konferansa Katılan Arap Dışişleri Bakanlarını Ağır Bir Şekilde Eleştirdi

Koronavirüs, Mülteci, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazzeli aileler 2 yıl aradan sonra İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Sude'nin şarkılı göndermesi yerini buldu! Mert Öcal'dan "Aynı durumdayım" cevabı jet hızında geldi
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı
15:40 Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
15:39 HDP'li Pervin Buldan: Millet kuru ekmek bulamıyor, o manda yoğurdu yiyin diyor!
15:30 16 kadını saatlik veya gecelik fuhuşa zorlayan çete çökertildi!
15:16 Demir çelik işçisinin feci sonu: Kendisini evinin doğal gaz borusuna asmış!
15:16 İstanbul'daki müzakere sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar azaltılacak
15:12 Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'ya veda: Gözyaşlarıyla uğurlandı!
15:10 Trabzon derbisi öncesi Beşiktaş antrenmanını taraftara açtı: Biletler 1 lira
15:10 CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 16:01:11. #1.11#
SON DAKİKA: Gazzeli aileler 2 yıl aradan sonra İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement