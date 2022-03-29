Gazzeli aileler 2 yıl aradan sonra İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret etti - Son Dakika

İsrail'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından yeniden başlattığı ziyaret programı kapsamında Gazze'deki 35 Filistinli aile tutuklu olan yakınlarıyla görüştü.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetiminde İsrail makamlarının hapishanelerdeki akrabalarını ziyaret etmesine izin verdiği Gazze Şeridi'ndeki 35 Filistinliden biri olan Emel el-Loh, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle iki yıldan bu yana konulan yasaktan dolayı oğlunu göremiyordu.

Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampındaki evinden şafaktan önce çıkıp ICRC merkezine giden Loh, müebbet hapis cezasına çarptırılan oğlu Hüseyin'i görmek için can attığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Loh, "İki yıldır ziyaret yasaktı ve oğlumu göremiyordum. Bugün onu görebileceğim. Allah bize bu ayrılığın sabrını versin. Hapishanelerden sağ salim çıksın. Onun özgürlüğü sevincimin günü olsun." ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Filistinli Raid'in annesi Samira Ahmed, oğlunu İsrail hapishanelerinde görme fırsatına sahip olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Samira Ahmed, 17 yılını hapiste geçiren oğlu Raid'i 7 yıldan fazladır görmediğini belirterek, "Bu yıllar boyunca İsrail oğlumu ziyaret etmemi engelledi ve bugün onu gördüğüm için hissettiğim duygu tarif edilemez." dedi.

ICRC Medya Birimi Müdürü Yusuf el-Yazci, komitenin tarafsız bir arabulucu sıfatıyla, Gazze'den 35 Filistinli aile üyesinin, İsrail hapishanelerindeki 21 tutukluyu ziyaret etmesini kolaylaştırdığını söyledi.

Yazci, ziyaret programının Kovid-19 tedbirleri sebebiyle 2 yıl aradan sonra yeniden başladığını belirterek, aileler ile tutuklular arasındaki görüşmelerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yazci ayrıca, İsrail makamlarının, ailelerin tutuklu yakınlarını ziyaret etmelerine bundan sonra da izin vereceğini aktardı.

İsrail hapishanelerinde 400'ü Gazze Şeridi'nden olmak üzere yaklaşık 4 bin 400 Filistinli tutuklu bulunuyor