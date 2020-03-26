Gazzeli ampute antrenör azmi ve başarısıyla kendisine hayran bırakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazzeli ampute antrenör azmi ve başarısıyla kendisine hayran bırakıyor - Son Dakika

Gazzeli ampute antrenör azmi ve başarısıyla kendisine hayran bırakıyor

6 saat önce

Gazze Şeridi'nde savunma sporlarından vücut geliştirmeye yüzmeden dalışa kadar pek çok alanda profesyonel anlamda antrenörlük yapan, yurt içi ve dışında katıldığı müsabakalarda birçok madalya kazanan engelli sporcu Mecdi Tatar azim ve başarı dolu hayat hikayesiyle kendisine hayran bırakıyor.

Gazzeli ampute antrenör azmi ve başarısıyla kendisine hayran bırakıyor, System.String[]

Gazze Şeridi'nde savunma sporlarından vücut geliştirmeye yüzmeden dalışa kadar pek çok alanda profesyonel anlamda antrenörlük yapan, yurt içi ve dışında katıldığı müsabakalarda birçok madalya kazanan engelli sporcu Mecdi Tatar azim ve başarı dolu hayat hikayesiyle kendisine hayran bırakıyor.

Tatar, AA muhabirine, spora olan tutkusunu, engelleri kaldıran azmini ve hayatına sığdırdığı başarıları anlattı.

Şu an kırklı yaşlarında olan Tatar bundan 30 yıl önce kardeşiyle yürüyüş yaptığı sırada geçirdiği bir trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybettiği belirtti.

"Bir bacağımı kaybetmiş olmam spora olan sevgimi bitirmedi." diyen Tatar, her gün geldiği bu spor salonundaki aletlerin hemen hepsini kullanabildiğini söyledi.

Burada hem antrenörlük hem de tutkunu olduğu sporları yapma imkanı bulduğunu anlatan Tatar, savunma sporlarından vücut geliştirmeye yüzmeden dalışa kadar pek çok alanda profesyonel anlamda eğitim verdiğini dile getirdi.

"Yurt dışında Filistin'i gururla temsil ettim, madalyalar kazandım"

İsrail ablukasından önce yurt dışında katıldığı birçok spor müsabakasında Filistin'i gururla temsil ettiğini vurgulayan Tatar, şöyle konuştu:

"Başından beri spora meraklıydım, farklı spor dallarında yerel etkinlik ve müsabakalara katılarak bir şekilde kendimi kanıtlamayı başardım ve engellerimi aştım. Daha sonra yurtdışında katıldığım yarışmalarda Filistin'i gururla temsil ettim ve madalyalar kazandım."

"Gazze'de özel bir yüzme okulu açtım"

Çalışmalarının tek bir spor dalıyla sınırlı kalmadığına işaret eden Tatar, pek çok dalda yıllardır profesyonel anlamda spor yaptığını ifade etti.

Tatar, "Başlangıçta daha çok savunma sporları ve vücut geliştirmede yoğunlaşmıştım daha sonra yüzmede de uzmanlaştım. O kadar ki iş Gazze'de özel bir yüzme okulu açmaya kadar vardı. Yüzme derslerim yaz aylarında yoğunluk kazanıyor."

Her yaş grubundan sporculara hitap ettiğini kaydeden Tatar, kış aylarında yüzmeden boş kalan zamanını yazın öğrencilerinin karşısına daha zinde bir vücutla çıkmak için spor salonunda antreman yaparak değerlendirdiğini dile getirdi.

Nunçaku dalında 4 siyah kuşak, uluslararası yarışmalarda hakemlik

Spor salonunda engeline rağmen büyük bir ustalıkla yaptığı hareketler sebebiyle çoğu kez üzerinde hayret ve bir o kadar da hayran dolu bakışları toplayan Tatar, şunları anlattı:

"Herkesi memnun eden performansımla bu bakışların üstesinden geldim. 2000 yılında Ürdün'de katıldığım yarışmalarda altın ve gümüş madalyalar kazandım, bir dövüş sporu olan nunçakuda 4 siyah kuşağım var. Antrenör-hakem sıfatıyla uluslararası yarışmalara katıldım."

Dalış ve cankurtaranlık eğitimi aldı

"Filistin Sivil Savunma Biriminin düzenlediği dalış ve cankurtaranlık eğitimlerine ayağıma takılan özel bir cihazla katıldım. Oradaki tek engelli bendim. 40 kişinin katıldığı eğitimi 5'incilikle tamamladım." diyen Tatar, 2005'te katıldığı yerel bir yüzme yarışmasında da birinci olduğunu söyledi.

Hayallerinin önündeki engel İsrail ablukası

Yıllar devam eden İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki pek çok sporcu gibi hiçbir uluslararası müsabakaya katılamayan Tatar, tüm zorluk ve engellere rağmen hayallerinden asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Öğrencilerine istediği gibi bir eğitim sunabileceği donanımlı bir spor salonu açmak istediğini dile getiren Tatar, "Hayalim öğrencilerim için içinde yüzme havuzu da olan bir spor kompleksi açabilmek. Bu konuda Gazze'deki makamların bana yardımcı olacağını umuyorum." diye konuştu.

Tatar son olarak "Hayatta başarının anahtarı: şartlar ne olursa olsun kendine güvenmek, ısrarla yola devam etmek ve sıkı çalışmak." ifadesini kullandı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 13 yıldır abluka altındaki Gazze halkı ekonomi, sağlık, eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

İsrail, Gazze, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:24 Kaynak: AA

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