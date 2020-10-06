Gazzeli anne, Mısır askerleri tarafından öldürülen çocuklarının acısını yaşıyor - Son Dakika

Gazzeli anne, Mısır askerleri tarafından öldürülen çocuklarının acısını yaşıyor

Gazzeli anne, balıkçılık yaparak geçimlerini temin eden çocuklarının Mısır askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesinin acısını yaşıyor.

Gazzeli anne, Mısır askerleri tarafından öldürülen çocuklarının acısını yaşıyor, System.String[]

Gazzeli anne, balıkçılık yaparak geçimlerini temin eden çocuklarının Mısır askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesinin acısını yaşıyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, 3 balıkçı kardeşe avlandıkları sırada, Mısır askerleri tarafından ateş açıldığını, olayda 2 kardeşin hayatını kaybettiğini birinin yaralandığını ve gözaltına alındığını duyurmuştu. Yaşamını yitiren Hasan ve Mahmud Muhammed Zazug kardeşlerin naaşları birkaç gün sonra ailesine teslim edilmişti.

Balıkçı üç kardeşin annesi Nevval Zazug (65) olayın şokunu üzerinden atamazken, gözyaşları içinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının Mısır ordusu tarafından öldürüldüğüne hala inanmak istemediğini belirtti.

Anne Zazug, "Evlatlarım balıkçıydı. Hiçbir zaman silah taşımadılar. Kimseye de tehdit oluşturmadılar. Ellerindeki tek silahları ip, ağ ve kancaydı. Bu silahlarla yoksulluk ve açlıkla savaştılar." diyerek çocuklarının her gün akşam 6'da ava çıktıklarını, sabah 6'da döndüklerini söyledi.

"Onları o gün çok bekledim ama gelmediler"

Olayın yaşandığı gün, evlatlarını her zamanki gibi sabah saatlerinde beklediğini aktaran anne Zazug, dönmeyince de oğlu Nidal'ı onları araması için gönderdiği ifade etti.

Zazug sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlum Nidal ağlayarak geri geldi ve bana, 'evlatlarımın Mısır ordusu tarafından ateş açılarak şehit edildiğini' söyleyince çığlık ve gözyaşlarıma hakim olamadım. Onları o gün çok bekledim ama gelmediler."

Acılı anne, çocuklarının her Filistinli gibi Mısırlılara karşı değil, işgalci İsrail'e karşı şehadeti istediğini dile getirdi.

"Evlatlarım borçlarını ödemek için gece gündüz çalışıyorlardı"

Oğlu Yasir'in 8 yıl önce iş bulamadığı için balıkçılık mesleğine başladığını anlatan anne Zazug, "Yasir, İsrail'in uyguladığı abluka ve iş fırsatı olmayışından dolayı diğer iki kardeşine de bu mesleği öğretti." dedi.

Oğullarının balıkçılığa küçük bir teknede başladıklarını daha sonra ablalarından 4 bin Şekel (yaklaşık 1160 dolar) değerinde altın borçlanarak taksitle daha büyük ve motorlu bir tekne almaya karar verdiklerini ifade eden Zazug, "Evlatlarım borçlarını ödemek için gece gündüz çalışıyorlardı." dedi.

"Biz Müslüman, Arap, kardeş ve komşuyuz"

Çocuklarının evin geçimi ile kronik hastalıkları olan babalarının tedavisine destek olduklarını söyleyen Zazug, "Biz mücadeleci bir milletiz. Geçim derdi için denize açıldık. İsrail'in haksız ablukası sonucu çocuklarım Mısırlı kardeşlerinin kara sularına gitti. Bir an bile silahla vurulacaklarını tahmin etmediler." dedi.

Mısırlı yetkililere seslenen anne Zazug, "Onlar suç mu işledi? Suçlu olsalar bile cezaları bu muydu? Biz Müslüman, Arap, kardeş ve komşuyuz. Kanımız, davamız ve toprağımız bir." diyerek, gözyaşları içerisinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi'ye yaralı ve gözaltındaki oğlu Yasir'in akıbeti hakkında bilgi verilmesi ve kendilerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

Anne Zazug, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gazze'nin gençleri desteği ve daha iyi bir hayatı hak ediyor. Evlatlarımın başına geldiği gibi öldürülmeyi değil. İsrail tarafından haksız ve zalimce bir ablukaya maruz kalıyoruz. Ancak Mısırlılar tarafından bunun bize yapılması kabul edilemez."

Filistin yönetimi ile Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, Gazzeli balıkçıların Mısır tarafından öldürülmesi olayını kınarken, Mısır'dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Balıkçılık, İsrail, Ateş, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazzeli anne, Mısır askerleri tarafından öldürülen çocuklarının acısını yaşıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam tehditler savurdu Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Barcelona, koronavirüs nedeniyle 200 milyon euroluk gelir kaybı yaşadı Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek         
18:17
ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın         
18:04
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor         
17:06
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı         
16:12
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir         
14:38
Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı         
14:14
Tatlıcının vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı Tatlıcının vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı         
12:58
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 18:51:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazzeli anne, Mısır askerleri tarafından öldürülen çocuklarının acısını yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei