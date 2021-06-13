Gazzeli çiftçiler İsrail saldırılarının ardından buruk bir hasat dönemi geçiriyor (1) - Son Dakika

Gazze'nin kuzeyinde İsrail sınırına yakın tarım arazilerinin sahibi Filistinliler, İsrail'in 11 gün süren son saldırıları sonrasında tarlalarında meydana gelen hasar nedeniyle bir kez daha buruk bir hasat dönemi yaşıyor.

Kuzeyde tarım arazileri olan Filistinli çiftçiler bugünlerde İsrail'in son saldırısında telef olan mahsulleri ve kullanılamaz hale gelen ekipmanları için üzüntü duyuyor. Çiftçiler makus talihlerinin bir sonucu olarak her saldırıda aynı manzarayla ve yıkımla karşılaşıyor.

İsrail sınırına yaklaşık 1 kilometre mesafede 21 dönümlük bir arazinin sahibi Filistinli Hammade Hudayr, İsrail'in saldırılarından etkilenen çiftçilerden.

AA muhabirine konuşan Hudayr, İsrail'in topçu ateşi ve roketlerle vurduğu arazide, mahsulün yanı sıra seralar ve güneş panellerinin de zarar gördüğünü ve uğradığı maddi hasarın yaklaşık 86 bin dolar olduğunu ifade etti.

Hudayr, tarladan geçimini sağlayan 42 kişilik 5 ailenin artık işsiz kaldığını hatta birikmiş borçlarından ötürü alacaklıların kapılarına dayandığını söyledi.

Biriken borçlarının 49 bin doları aştığını ve bunun bir kısmını hasattan elde edecekleri gelirle kapatmayı düşündüklerini belirten Hudayr, yaşadığı hayal kırıklığını şöyle anlattı:

"Tarlaya geldim ve şok oldum. Her şey yıkılmış ve zarar görmüş, hasat mevsimi yaklaşan patatesler bile bundan nasibini almış. Tarlama gelip onu ekemiyorum. İlaç ve gübre satıcılarına borcum var. Çocuklarım var, ailede kadınlar ve hastalar var, bunların bakımı için para gerekli."

Aile fertleriyle birlikte saldırılarda telef olmayan patates ve mısırları toplamaya ve meydana gelen zararı gidermeye çalışan Hudayr, İsrail ile Filistinli direniş grupları arasındaki karşılıklı tehditler nedeniyle tarlayı yeniden ekmeye korktuklarını kaydetti.

Hudayr, yerel ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren insan hakları kuruluşlarına seslenerek, bu saldırılarda meydana gelen zararın tazmin edilmesini istedi.

Hayatı pahasına patateslerini suladı

Kuzeyde tarlası olan bir diğer çiftçi Mustafa eş-Şafii ise beraberindeki işçilerle birlikte hasat zamanı gelen ve telef olmamış patatesleri toplamaya çalışıyor.

Tarım arazilerinin bulunduğu Gazze'nin kuzey kesiminin İsrail'in doğrudan saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Şafii, "Hayatımı tehlikeye atıp saldırılar sırasında iki kere gelip mahsulü suladım. Tüm paramı bu topraklara yatırmıştım ve rızkımı kurtarmak için hayatımı tehlikeye atmak zorunda kaldım." dedi.

Saldırılar sırasında bölgenin doğrudan hedef alındığını aktaran Şafii, "Bu bölge çok tehlikeliydi ama başka çaremiz yoktu ya hayatımız pahasına gelip rızkımızı koruyacaktık ya da yaşayacak ama aç kalacaktık." diye konuştu.

Şafii, saldırıların seralar, su boruları ve güneş panellerine zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, sektörün saldırılar nedeniyle yaklaşık 204 milyon dolar zarara uğradığını bildirmişti.